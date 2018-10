Desesperado, jornalista abandona a bancada do GloboNews: ''Dá tempo?''

Na tarde desta quarta-feira (17), Valdo Cruz, comentarista de economia e política da Globo News, protagonizou um momento engraçado ao vivo na emissora.

Participando do Estudio I, apresentado por Maria Beltão, ele pareceu nervoso e começou a olhar o relógio. Quando ela disse que ia chamar o intervalo, o jornalista levantou rapidamente da bancada e falou: "Eu tenho que dar um pulo no banheiro” e saiu correndo, mesmo com o programa ainda no ar.

No Twitter, a cena repercutiu e muitas pessoas se divertiram, afirmando que ele deve ter corrido para ir ao banheiro.

“Que situação desesperadora!”, afirmou uma; “Entendo o que ele passou, devia estar ‘apertado’( risos)”, declarou uma segunda; “ Coitado, entendo bem, é banheiro, certeza!”; disse uma terceira, como informou a Contigo!