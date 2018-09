Selena Gomez dará um tempo nas redes sociais após receber “comentários maldosos”

Selena Gomez Foto: Reprodução / Instagram

Uma das celebridades que está no topo no número de seguidores do instagram, Selena Gomes, anunciou que dará um tempo nas redes sociais após receber “comentários maldosos”.



O aviso veio pela mesma rede social. No domingo (23) à noite, Selena publicou uma foto se olhando no espelho e legendou inicialmente: “Mood (Eu estava olhando para mim mesma no espelho – idiota!)".

Horas mais tarde, ela atualizou a legenda: “Update: Estou dando um tempo nas redes sociais. De novo. Por mais que eu seja agradecida pela voz que as redes sociais dão a cada um de nós, eu sou igualmente agradecida por poder dar um passo atrás e viver a minha vida no presente momento que foi me dado. Bondade e coragem por apenas um momento. Apenas lembre-se – comentários negativos podem magoar os sentimentos de alguém. Obviamente”, acrescentou.

