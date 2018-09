Simaria fala sobre novo afastamento dos palcos e revela mais uma doença

Na última semana, a cantora Simaria precisou novamente parar as apresentações dos shows pelo Brasil após um mal estar. A artista luta contra uma tuberculose ganglionar há alguns meses e ainda não conseguiu ficar totalmente recuperada.

Ainda não foi divulgado se a irmã Simone seguirá fazendo os shows da dupla sozinha como da última vez.

Nas redes sociais, Simaria agradeceu o carinho dos fãs, mas revelou que além da doença, precisará cuidar de fortes dores no estômago contraída por uma possível bactéria devido a alimentação.

"Oi, meu amores! Estou passando aqui em respeito e consideração a todas as pessoas, fãs e contratantes que rezam e torcem por mim, por Simone e Simaria. Infelizmente, na semana passada, tive mais uma mal estar e, após realizar vários exames, ficou definido que devo me afastar novamente dos palcos. Ao longo deste mês, dei o melhor de mim em todos os shows e compromissos, vocês sabem como sou batalhadora e “dura na queda”, mas a rotina na estrada não é fácil, ainda mais para conciliar com o tratamento da Tuberculose Ganglionar. Infelizmente, por conta da logística de show, horários das apresentações – muitas vezes acontecem muito tarde e desregulam meus horários da medicação, desgaste físico – vocês sabem que não é somente cantar, eu amo pular, brincar e gosto de animar meu publico, isso exige muito de mim. E, além disso, ainda estou com uma inflamação no estômago causada por uma outra bactéria que eu provavelmente adquiri de comida. De um lado, remédio para tuberculose, de outro a gastrite... 😔 Por esses motivos, meu medico Dr. David Uip, em comum acordo com a equipe dele, decidiram me afastar dos shows, mas continuarei trabalhando no nosso DVD, que estar por vir e vai ficar lindo, e alguns outros compromissos previamente autorizados pelo Dr. David. Nem sempre as coisas acontecem exatamente como planejamos, mas Deus sabe o que faz e tudo no seu tempo, né?! Agradeço muito o carinho de todos e prometo dividir com vcs um pouco do meu dia a dia durante meu afastamento. O vídeo completo no meu stories🙏❤️💋", disse na postagem.

