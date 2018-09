Ator que caiu do 5º andar de hotel aparece pela primeira vez

O ator Vitor Morosini, de 29 anos, que caiu do quinto andar de um hotel em Barretos, no interior de São Paulo, no dia 23 de agosto, apareceu pela primeira vez desde que se envolveu no acidente. As imagens foram compartilhadas pela mãe do ator, Maria Inez Avila, no perfil dela no Facebook.

"Faltando três dias pra completar um mês de renascimento...TMJ [tamo junto]! Com a permissão do nosso amado Vitor! Nossa eterna gratidão a todos!", escreveu a mulher. Na imagem, Vitor aparece na cama do Hospital Galileo, em Valinhos, também no interior de São Paulo.

Desde o acidente, Vitor já passou por cinco cirurgias, mas a mãe garantiu que ele segue em plena recuperação.

Relembre - Vitor estreou na Globo na segunda temporada do seriado Sandy e Junior, interpretando Duda, estudante do ensino fundamental. Depois disso, foi para o SBT e atuou nas novelas Pequena Travessa e Jamais Te Esquecerei.