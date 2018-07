Filho de Bolsonaro curte foto de Lula sem camisa e vira piada na internet

Publicação de Lula com curtida de Eduardo Bolsonaro Imagem: Reprodução/Instagram

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do pré-candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), acabou virando piada na internet apenas por curtir uma foto nas redes sociais. O problema, porém, é que a publicação é justamente do ex-presidente Lula, um dos maiores rivais políticos da ideologia defendida pela família Bolsonaro.



Leia também: Gusttavo Lima choca internautas com foto de antes e depois da fama

Sem Ibope, Tiago Leifert desiste de apresentação na Globo

No Instagram, o perfil de Luiz Inácio Lula da Silva publicou um registro do petista sem camisa em uma praia do Piauí, que ganhou uma curtida inusitada de Eduardo Bolsonaro. Ele, no entanto, não chegou a deixar nenhum comentário na postagem.

O fato curioso deu margem para que o perfil de Lula no Twitter fizesse até mesmo uma propaganda da própria conta na outra rede social. “Já segue o Lula no Instagram? Até o filho do Bolsonaro curte”, brinca a imagem.