Angélica desperta interesse e pode assinar com outra emissora

De acordo com a jornalista Sônia Abrão, as chances de Angélica seguir como contratada da TV Globo são poucas e caso não renove o vínculo, ela pode migrar para uma emissora de televisão do qual já trabalhou.

O SBT, onde ficou por três anos, tem interesse em contar novamente com a artista. O único problema encontrado para que a contratação se concretize é que Angélica mora no Rio de Janeiro e a sede da emissora fica em São Paulo.

No canal de Silvio Santos, ela comandou diversos programas, dentre eles: Casa da Angélica, Passa ou Repassa e TV Animal.