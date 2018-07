Curtindo os últimos dias de descanso, Simaria, da dupla com Simone, publicou no Instagram nesse domingo (8) uma imagem romântica no colo do marido, o espanhol Vicente, nas Ilhas Maldivas.

O casal está no local paradisíaco ao lado dos filhos, Giovanna e Pawel.

A família está hospedada no hotel Four Seasons Resort. Segundo sites de viagens, a diária por lá não sai por menos de R$ 5 mil.

Simaria e Vicente estão casados há quase oito anos. Eles se conheceram pelo Orkut, rede social extinta em 2014.