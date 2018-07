Jô Soares sofre acidente e é afastado do trabalho

Jô Soares Foto: Reprodução / Record TV

Jô Soares não participará da apresentação da peça “A Noite de 16 de Janeiro” programada para esta sexta-feira (6), em São Paulo. De acordo com a produção do espetáculo, o apresentador será substituído após o acidente que aconteceu com ele.

Jô sofreu uma queda no banheiro da casa onde mora, fazendo com que ele recebesse 13 pontos na perna. Enquanto se recupera, Jô será substituído pelo ator Paulo Marcos, que já faz parte do elenco.

Já a administração do teatro não informou por quanto tempo o apresentador ficará afastado. Na Fox Sports, onde Jô participa do Debate Final as participações não devem ser afetadas.

