Jô Soares sofre queda e leva 13 pontos na perna

Jô Soares voltou aos teatros após 11 anos, mas precisará ser substituído na peça Imagem: Reprodução/TV Globo

Uma das personalidades mais carismáticas do Brasil, Jô Soares passou por um susto nesta semana. Conforme noticiado no UOL, o ator e apresentador sofreu uma queda e precisou levar 13 pontos na perna. Com isso, acabou tendo que ser substituído na peça “A noite de 16 de janeiro”, com a qual estava em cartaz.



A informação foi confirmada por funcionários do Teatro Tuca, em São Paulo, onde o espetáculo estava sendo apresentado. Após o acidente, Jô, de 80 anos de idade, terá que ficar em repouso, como aconselhado pelos médicos que o atenderam. Por esse motivo, o ator Paulo Marcos o substituirá na peça.

“A noite de 16 de janeiro” representa bastante na vida do ex-apresentador da Globo, que voltou aos teatros após 11 anos. A peça representa uma adaptação de poemas de Fernando Pessoa, estreou no mês de maio e segue até setembro.

