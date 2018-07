Diogo Nogueira revela que compõe músicas com o pai 'em sonho'

Diogo Nogueira participou do Conversa com Bial Foto: Rede Globo

O cantor Diogo Nogueira revelou estar compondo músicas com a ajuda do pai, o sambista João Nogueira, morto em 2000.

A declaração foi dada no programa 'Conversa com Bial', na Rede Globo, desta quarta-feira (4).

"Saudade né. Sonho com ele. Ele me dá um monte de bronca, manda música. Tenho parceria com ele em sonho”, contou.

