Viviane Araújo se mostrou pensativa Reprodução/ Instagram

A atriz Viviane Araújo está cada vez mais misteriosa e curtindo dias aparentemente tranquilos em praias do Ceará. O namorado Klaus Barros ficou o Rio de Janeiro e por isso os fãs vêm reforçando rumores do rompimento do relacionamento. Viviane fez postagens que chamaram atenção neste sábado (21).

“Quando algo ruim acontece você tem três escolhas: deixar isso definir você, deixar isso destruir você ou fazer isso te deixar mais forte. E aí? O q vc escolhe??”, escreveu ela em uma postagem em que aparece pensativa.

Enquanto a atriz estava curtindo no Nordeste, o namorado fazia postagens de uma reunião de amigos até com direito a brinde.