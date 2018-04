A cantora Ivete Sangalo compartilhou mais um momento da sua família que bombou na internet. Após preencher suas redes sociais com fotos das gêmeas Helena e Marina, chegou a vez de Marcelo, de 9 anos!

O pequeno conquistou os fãs da Veveta com um vídeo em que ele mostra que puxou o talento musical da mãe e arrasa na bateria! Em seu Instagram, Ivete ficou babando no dom do filho "Porque a minha mãe fica babando sem parar. Autodidata !!!! Que orgulho que eu sinto desse batera sinistro!!! Meu batera"