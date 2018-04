Na novela Carinha de Anjo, o personagem Dr. André tem uma personalidade bem diferente de Bruno Lopes, o ator que dá vida ao médico na trama. Enquanto na história o médico da família Lários gosta de investir em roupas comportadas e os cabelos sempre perfeitos, na vida real Bruninho gosta mesmo é de investir na moda e ter muito estilo!

Apesar do bigode que é sua marca registrada, Bruninho decidiu renovar o visual e investir no estilo corte de cabelo com as laterais raspadas e ficou bem diferentão!