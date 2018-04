Famosa, máquina de hits e de alma elevada e lavada, assim vem se mostrando MC Loma. Na noite desta quarta (18) a pernambucana de Jaboatão dos Guararapes deu mais um exemplo e emocionou aos fãs. Em um post no Instagram diz ter perdoado uma menina que praticou bullying e contra ela e até já a agrediu.

“PERDOEI A MENINA QUE ME HUMILHAVA !! me chamava de feia, me botava pra baixo que me batia, mas eu não guardei nenhum rancor dela pelo contrário eu falo com ela, trato ela super bem finjo que nada aconteceu porque esqueci e me livrei disso tudo”, disse ela em uma parte do post.

O textão falando de perdão emocionou os fãs, que parabenizaram Loma pela atitude que consideraram nobre e madura.