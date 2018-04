Simaria não subiu ao palco em uma apresentação na última sexta-feira (13) e deixou os fãs preocupados. Foto: Reprodução/Internet

A cantora sertaneja Simaria, que faz dupla com a irmã, Simone, precisou ser internada em São Paulo neste fim de semana em função de problemas de saúde.



As duas fariam uma apresentação na 48ª edição da Expoagro, evento que aconteceu na última sexta-feira (13) em Itapetininga, interior de São Paulo, mas Simaria acabou não subindo ao palco e deixou os fãs preocupados.

Nesta segunda-feira (16), a assessoria de comunicação da dupla confirmou que a internação de fato ocorreu, mas ainda aguarda um laudo médico para se pronunciar sobre o estado de saúde dela. Os assessores informaram também que a cantora passou por uma bateria de exames, que serve para identificar a origem do mal estar de Simaria.

Na semana passada, o time de Simone e Simaria foi o campeão do The Voice Kids com a paraibana Eduarda Brasil, do município de São José de Piranhas, no Sertão do estado.

