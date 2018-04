Carolina Dieckmann abriu o seu coração em entrevista para a atriz e youtuber Júlia Faria. Durante o bate-papo, ela falou sobre seus filhos, a vida em Miami e sobre casamento. Tanto que também acabou relembrando de sua separação do ator Marcos Frota, com quem ficou casada por 7 anos e teve um filho, Davi, de 18 anos. Na conversa, a artista declarou que sofreu muito com o rompimento.

“Foi a maior dor do mundo, parece que não acaba. Porque o fim de uma coisa que você acha que é eterno, é um castelo ruindo na sua frente. Não é possível, será que não tem nada que eu possa fazer para reerguer esse castelo?! Mas, às vezes, não depende só de você, ou você não tem mais forças para reerguer”, disse ela. Com informações de Caras.

Atualmente casada com o diretor de TV Tiago Worcman, Dieckmann deu a sua opinião sobre o que é necessário para ter um casamento duradouro. “Casamento depende muito do amor que você sente pela pessoa e da maneira como você alimenta este amor. É como uma planta, não é só deixar aí... Precisa de água, precisa de coisas para florir. Casamento é a mesma coisa, tem a tolerância, o companheirismo, a admiração, a maneira como você olha para esta pessoa, a maneira como você percebe quando você está errando... Eu não acredito muito em um casamento duradouro que não tenha uma energia investida. Você tem que escolher, e eu escolho o Tiago todo dia, eu quero estar aqui, quero dar o meu máximo e construir isso”, contou.