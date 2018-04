Meghan Markle está prestes a subir ao altar com o príncipe Harry. O casamento acontece no dia 19 de maio. No foco da mídia, a noiva tem sido alvo de muitas investigações e especulações, afinal todos querem saber um pouco mais da amada do príncipe.

Uma biografia não autorizada, intitulada 'Meghan, uma Princesa de Hollywood', da autoria de Andrew Morton, revela que ela terminou o casamento com o produtor de cinema Trevor England. O fim do matrimônio coincidiu exatamente com o momento em que a atriz atingia o sucesso na série 'Suits'.

A obra acrescenta ainda que, após o pedido de divórcio, a atriz se desfez da aliança de forma curiosa. "Um amigo alegou que o casamento acabou tão inesperadamente que a Meghan enviou a aliança de volta para o Trevor por correio registado", diz um trecho do livro.

