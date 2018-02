Pareceu a cantora Pabllo Vittar, mas não foi! Todo mundo sabe que ela é uma artista bastante performática, sempre dançando, pulando e rebolando em suas apresentações, até pelo ritmo bem animado de suas músicas.

Nesta sexta-feira (23), circulou um vídeo na internet onde, de costas, supostamente a artista cai, e confundiu até mesmo os estagiários do próprio Portal T5.

Vários internautas relataram que, na realidade, a drag queen que levou o tombo durante a aprestação foi Biianca Ferreira, em um show no Ibura, no Recife. Nossa equipe tentou entrar em contato com ela mas ainda não obteve resposta. Pabllo Vittar também não se pronunciou sobre o assunto por enquanto.

O vídeo do momento vem circulando na internet e repercutindo bastante. “Quem nunca caiu no palco??? Alguém se apetece a me falar de alguma celebridade???? Importante que ela tirou de letra”, disse uma jovem, já que logo depois da queda a drag levantou como se nada tivesse acontecido.

“Foi nocaute kkkkkk”, comentou outra internauta, brincando com a música K.O de Pabllo Vittar. Assista ao vídeo abaixo: