“Termos e Condições” versa sobre a vida ditada por likes e nuvens do mundo digital. Foto: Divulgação

Aos 76 anos, Erasmo Carlos está pronto para lançar um novo trabalho. Em estúdio gravando seu novo álbum, o Tremendão, que durante décadas compôs com Roberto Carlos, tem testado novas colaborações.

O rapper Emicida é um dos parceiros do novo trabalho, que conta ainda com uma inédita de Adriana Calcanhotto (“Seu Sim”) e uma composição de Teago Oliveira, da banda baiana Maglore (“Não existe saudade no Cosmos”).

A parceria inédita com Emicida se chama “Termos e Condições” e versa sobre a vida ditada por likes e nuvens do mundo digital. “Snaps e chats e gadgets bons/ tudo é meio jetsons”, cantam.

Erasmo é só elogios ao parceiro. “Sua simpatia é instantânea e contagiante. Seu discurso sobre os problemas contemporâneos e possibilidades sociais se tornam mais críveis para nosso convencimento quando desfrutamos sua elogiável humildade e sincera simplicidade”, diz.

Para Emicida, é uma honra fazer parte do projeto: “Eu fico feliz e grato pela benção que é poder ser parceiro de um dos maiores compositores da história da nossa música, que me emocionou com tantas histórias e agora me permite a honra de contar histórias ao seu lado. Eu sou o cara mais feliz do mundo”.

Confira a letra de “Termos e Condições”:

Que dardos os dados trazem hoje?

Tudo é camuflado sabe?

A leiloar, no ar

Nóiz e nossa privacidade

Tipo leopardo e o bote

O papa léguas e o coyote

No meio de tanto pad, a vida pede,

Enquanto a gente note

Books e faces

Truques e jeitos

Putz o tempo

Passou

Curte e deixa

Surte efeito

Surge sempre

Uma dor

além do código binário,

Algoritmos, pop ups

Tipo presidiários

agora deuses moram junto dos back ups

Numa nuvem poluída

Carbono, informações

Pense na tormenta a ser

Parida por essas monções

DeNote

Books e faces

Truques e jeitos

Putz o tempo

Passou

Agente

Curte e deixa

Surte efeito

Surge sempre

Uma dor

Snaps e chats e gadgets bons/ tudo é meio jetsons/

Snaps e chats e gadgets bons/ tudo é meio jetsons/

Snaps e chats e gadgets bons/ tudo é meio jetsons/

Snaps e chats, enfim de boa

Mas o primeiro touch screen foram as pessoas

E não os note

Books e faces

Truques e jeitos

Putz o tempo

Passou

Curte e deixa

Surte efeito

Surge sempre

Uma dor

