Em uma celebração grandiosa, Nicole Bahls casou-se com o modelo Marcelo Bimbi nesta terça-feira (04), na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi presidida pelo padre Fábio de Melo e foi inspirada no casamento real. Depois do casório, uma festa foi realizada para 400 convidados no Jockey Club, na Zona Sul carioca.

Confira as fotos feitas por Daniel Pinheiro e Anderson Borde (AgNews) e da Revista Quem