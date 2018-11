Sabrina Sato vai esperar até terça para tentar ter filha de parto natural

A apresentadora Sabrina Sato é só ansiedade para a chegada da sua filha Zoe. Com 40 semanas de gravidez, e no limite para o nascimento do bebê, a artista revelou que vai esperar até esta terça-feira (27) para tentar ter um parto natural.

"A médica nem está nem cogitando cesárea ainda. Como ela está de 40 semanas e completa 41 na quarta, ela falou que está tudo bem, que pode vir a qualquer momento. Ela acha que a neném vem até terça", contou Karina, irmã de Sabrina ao UOL, neste domingo (25).

Nas redes sociais, Sabrina e o namorado Duda Nagle vêm compartilhando com os fãs a expectativa pela chegada da primeira filha. "Estamos aqui mais do que ansiosos e prontos pra ela chegar", escreveu Sabrina, que já está com nove meses de gravidez, no sábado (24).

Leia Mais:

+ Estrondo assusta jornalistas durante jornal na Globo

+ Em aniversário de 40 anos de Taís Araújo, Lázaro Ramos publica vídeo em homenagem a esposa

+ Teaser de ‘Rei Leão’ tem 224,6 milhões de visualizações em 24h; veja