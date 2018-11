Alok e Luan Santana viram personagens de desenho japonês em novo clipe; ouça

A música foi escrita por Luan Santana e teve produção de Alok Foto: Reprodução

A novidade no cenário musical brasileiro nesta sexta-feira (23) foi a música “Próximo Amor”, lançada por uma parceria entre Luan Santana e Alok. O clipe, que já está disponível no canal da Warner Music Brasil no YouTube, transformou os dois artistas em personagens de desenho japonês.

+ Disney lança novo trailer de Rei Leão; assista

O single foi escrito pelo próprio Luan Santana junto com Rafa Torres e Marcos Arrocha, com produção do DJ, que tem experiência com trabalhos com cantores sertanejos, com de sucesso com Matheus & Kauan e Simone & Simaria, por exemplo.

“Não é de agora que estamos conversando sobre essa parceria, mas tudo tem sua hora certa. Alok é um cara super talentoso e foi uma grande experiência colaborar com 'Próximo Amor'. Transitar em outros ritmos e sons sem deixar de falar do amor. A música nos dá essa oportunidade. Ela tem uma letra pra cima que fala das coisas boas que ainda estão por vir, sem deixar o passado abater”, comentou Luan.