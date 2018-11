Gio Ewbank revela papo com Bruno Gagliasso e número de conversas não lidas chama atenção

O número de conversas não lidas no WhatsApp de Giovanna Ewbank impressionou muita gente Foto: Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira (14) Giovanna Ewbank mostrou nas redes sociais uma conversa íntima com Bruno Gagliasso, seu marido. Na foto os dois têm um diálogo confuso, sobre a nova novela da Globo, “O Sétimo Guardião”, da qual o ator é protagonista.



“Quando ele fala do personagem, eu falo dele e o papo fica doido”, brincou ela em uma publicação no Instagram.

Só que o que chamou mais atenção do que o teor do papo foi o número de conversas não lidas pela atriz e apresentadora no WhatsApp. No canto superior da tela foi possível perceber que são 702 mensagens.

A postagem ainda revelou o apelido de Bruno Gagliasso no celular de Gio: “Amor Meu Meu”, nome que ela colocou no contato do maridão. É muito amor, né?

