Sem Victoria Beckham, Spice Girls confirmam nova turnê

Spice Girls Foto: Divulgação

Em nova formação, sem Victoria Beckham, As Spice Girls anunciaram o retorno do grupo em nova turnê. O anúncio realizado nesta segunda-feira (5) afirma que as musas do pop viajão em uma turnê pelo Reino Unido.

Victoria Beckham não participará dos novos shows que também devem acontecer em vários países.

Ainda segundo o grupo, as portas continuam abertas pra Victoria. Geri, Mel B, Mel C e Emma se mostram ansiosas para o recomeço.

