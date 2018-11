Após overdose, Demi Lovato tem alta de clínica de reabilitação

Demi Lovato teve alta de clínica de reabilitação após completar um programa de tratamento de três meses. A autora de "Confident" procurou ajuda profissional após sofrer uma overdose que quase tirou sua vida em 24 de julho deste ano. Ela está sóbria há 90 dias.

Agora, a cantora retoma aos poucos a sua vida. No sábado (3), ela foi vista em um restaurante japonês em Beverly Hills com o amigo designer Henry Levy. De acordo com o TMZ, ela pareceu feliz e saudável durante o jantar.

No fim de semana, Demi também foi a uma spa. Ela ainda não comentou publicamente sobre seu processo de recuperação.

Ela foi hospitalizada por 10 dias após sofrer a overdose e, depois disso, entrou em uma clínica para ficar sóbria.

Dianna De La Garza, mãe de Demi, afirmou, em outubro, que a filha permanece forte na sua recuparação.

Lovato sempre foi muito honesta sobre os problemas que teve com álcool, drogas, depressão, distúrbios alimentares e auto-mutilação no passado. Segundo a Jovem Pan, antes de confessar na música "Sober" que havia tido uma recaída, em junho, ela completou 6 anos sóbria.

Em agosto, após cancelar o restante de sua turnê, que passaria pelo Brasil, a estrela quebrou seu silêncio em um comunicado compartilhado em suas redes sociais. Ela prometeu "continuar lutando" e agradeceu a sua família, amigos, fãs e médicos pelo apoio durante o período difícil.