Vitória de Bolsonaro traz à tona frase já desmentida por Pabllo Vittar

Imagem/ Reprodução

A falsa notícia espalhada durante as eleições fez com que muitas pessoas cobrassem a saída da cantora do Brasil por causa da vitória de Jair Bolsonaro (PSL).

Até mesmo um deputado estadual eleito por São Paulo provocou a artista.

Em entrevistas recentes, porém, Pabllo Vittar negou que tivesse afirmado que deixaria o país caso Bolsonaro vencesse.

Em uma rede social, internautas comentaram a repercussão do assunto. Confira: