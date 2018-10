Colunista ‘descobre’ motivos da separação de Neymar e Bruna Marquezine

Bruna Marquezine e Neymar Foto: Reprodução / Internet

De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, o último término do relacionamento entre o jogador Neymar e a atriz Bruna Marquezine foi marcado por tensão. Em uma publicação, o jornalista releva que uma pessoa próxima à família do craque deu detalhes daquele que seria o motivo para o fim do romance.

Ainda segundo Feltrin, nos últimos anos esta é a quinta separação do casal. “Ao contrário do que foi divulgado por alguns sites, o clima entre o casal azedou não por causa das opções políticas de ambos (ele supostamente apoia Bolsonaro; ela votou em Ciro Gomes), mas porque Neymar tinha certeza que Bruna tiraria licença da Globo em 2019 para que os dois finalmente casassem”, afirmou.

Também há indícios de que o fato da atriz ter se recusado a mudar para Paris tenha sido uma das causas da separação.

Um outro motivo, segundo a fonte ouvida pela coluna, foi a de que Bruna, pela segunda vez, respondeu “não” a um pedido de casamento de Neymar. O colunista aponta que a atriz, Bruna, de 23 anos, se declara muito jovem para casar e ter filhos. O desejo, entretanto, contraria Neymar, de 26 anos.

“Nos últimos 10 dias as trocas de mensagens entre os dois foi ficando mais tensa, até que Neymar decidiu dar um ‘ultimato’: já que ela não queria casar com ele mesmo, então era melhor voltar a viver como solteiro. Houve bate-boca e, por fim, a separação”, revelou.

Conforme Feltrin, o temperamento da dupla é algo que, além de afastar, os une.

A coluna ainda afirma que no ano passado, Neymar prometeu “mexer pauzinhos” com amigos para ajudar Bruna a decolar em uma possível carreira internacional já que o craque do Paris Saint Germain tem boa relação com Vin Diesel.

“Só um detalhe final: ninguém na família ou entre os amigos de Neymar acredita que a separação é definitiva”, completa.

