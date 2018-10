+ Anitta posa de biquíni branco e corpaço surpreende seguidores

A cantora Anitta esteve no Ceará e não perdeu a oportunidade de colocar o bronzeado em dia.

A artista aproveitou a folguinha e foi dar um mergulho no mar. Com um corpo invejável, a funkeira posou com um biquini branco com desenhos coloridos e deixou toda sua boa forma à mostra.

Os fãs ficaram impressionados com o corpaço e rasgaram elogios: "Amei o biquíni, você está linda", disparou uma seguidora. "Você está mais magra", observou uma fã. "Coisa linda. Corpo lindo. Tudo lindo", elogiou um rapaz.