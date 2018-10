Amiga de Neymar: 'Não sei o motivo do término, mas não sou eu'

Foto: Reprodução/ Instagram

A estudante de Medicina Camila Karam, de 25 anos, falou ao UOL sobre ter sido apontada como pivô da separação de Neymar e Bruna Marquezine.

"Estamos em países diferentes, essas fotos são antigas e não sou eu! Nunca fui nessa balada. E não vim de jatinho, comprei minha própria passagem faz um tempo, junto com meus amigos que estão viajando comigo, aliás, tem 'vlog' no meu canal dos preparativos da viagem", declarou Camila, que está em férias em Barcelona, enquanto Neymar está em Peniche, em Portugal.

Camila disse ainda ao site que o que existe entre ela e Neymar é apenas uma amizade. "Não sei o motivo do término, mas pode ter certeza que não sou eu."

Neymar também desmentiu que era ele no vídeo: "Gosto muito do Batman mas 'ainda' não sou ele, não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo... Queria que existisse um teletransporte, com certeza iria iria mandar várias pessoas para alguns lugares. Um salve de Peniche aos fofoqueiros de plantão, go Medina!", escreveu em seu Instagram.