Day McCarthy xinga Graciele Lacerda e causa nova polêmica

"Enquanto não compro o meu carro, vou usando o do Mô”. Foi essa postagem o estopim para uma discussão no perfil de Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé de Camargo, no Instagram. Na imagem, ela aparece sentada em um carro de luxo, que ela diz ser do marido sertanejo.

Mais abaixo, a morena esclareceu a frase. “Gente, uma observação: Pelo Mô ele já tinha me dado o carro, mas eu não sou assim. Trabalho e quero conquistar minhas coisas com meu dinheiro, como está sendo e como sempre foi".

A socilite DayMcarthy, que costumar se envolver em polêmicas, não deixou por menos e comentou a publicação. "Deveria ter 'trabalhado' para conquistar o marido próprio também e não o marido da Zilu", respondeu.

Foi o suficiente para iniciar uma enxurrada de comentários. A maioria deles foi a favor de Graciele, que inclusive fez questão de comentar um por um.

"Isso é uma indireta, Zezé", sugeriu uma seguidora. Graci retrucou e falou que não era, pois ele já sabe.

"Acho que você deveria aceitar sim o carro, por que você é esposa dele e bem ou mal você também está ajudando ele", opinou outra.

Foram quase cinco mil comentários. "Gente, é difícil entender. A questão é que eu não quero. Quero comprar o meu carro com meu trabalho. É questão de conquista, de mérito", pontuou Graciele.

Horas depois, a morena apagou a segunda parte do texto, tentando evitar novas polêmicas.

