Filho de Wesley Safadão encanta web com dancinha ao lado do pai e de Jerry Smith

Yudhi, filho do cantor Wesley Safadão, mostrou que tem gingado. Em uma postagem recente, a criança aparece ao lado do pai e do também cantor Jerry Smith fazendo uma coreografia.

"Gravando", escreveu Safadão na legenda.

A postagem tem mais de 280 mil curtidas e quase dois mil comentários.

"Yudi lindooooo . Nem consegui olhar pros outros", postou uma seguidora.

"Yudi é coisa mais linda do mundoooo", elogiou outra.

"Esse menino leva jeito @wesleysafadao. Pode investir!", escreveu mais uma fã.

