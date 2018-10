+ Danilo Gentili quebra a mão ao ser atingido por ônibus em SP

O apresentador Danilo passou por um susto na tarde dessa quarta-feira (3). O apresentador do The Noite estava na Avenida Paulista, em São Paulo, onde participou de um programa de rádio, quando decidiu anunciar o seu show no Teatro Gazeta.

Ao apontar para o local, um ônibus veio em alta velocidade e bateu em sua mão, quebrando na hora. O vídeo foi postado pelo próprio Danilo em seu Instagram.

Apesar do susto, o humorista do SBT disse no post que está bem (apesar da mão quebrada) e que o show foi mantido.

