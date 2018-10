O post de aniversário publicado no Instagram por Cléo Pires, nesta quarta-feira (3), surpreendeu os seguidores da artista. Alguns ficaram admirados pela idade da atriz, que completou 36 anos, mas o que impressionou outros foi o novo visual.

Cléo aparece na foto loira, com o cabelo mais curto e sobrancelha mais grossa. Muitos seguidores aprovaram, mas outros acharam estranho. Alguns chegaram a comparar a atriz com o Ken humano e até mesmo com Pabllo Vittar.

Veja os comentários!