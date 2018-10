Atores se recusam a tomar café com Ana Maria Braga

Foto: Reprodução

Os atores Nicolas Prattes e Juliana Paiva foram convidados a participar do programa Mais Você desta terça-feira (2). Os protagonistas da novela das sete, O Tempo Não Para, foram recebidos pela apresentadora Ana Maria Braga que perguntou se eles queriam tomar café, assim que entraram no estúdio.

“Vocês tomam café?”, questionou a global. Os dois, rapidamente, responderam que não enquanto Juliana falou que gostaria de tomar um suco no lugar do café. Ana então perguntou se eles tomariam um chazinho e eles disseram que sim.

Mas, não havia chá no estúdio e a produção acabou sendo obrigada a providenciar. “Então vamos providenciar, dois chazinhos por favor”, ordenou Ana Maria Braga.

O assunto não passou despercebido pelos internautas que logo repercutiram no Twitter com a tag “JUNIC NO MAIS VOCÊ”.

