Florentina, filha de Tiririca, usa biquíni minúsculo e chama atenção

Florentina Evelyn, filha do deputado federal e humorista Tiririca, provocou seus seguidores no Instagram ao postar uma foto usando um biquíni minúsculo ao lado do marido.

A jovem, que tem 20 anos, foi batizada pelo pai com esse nome em homenagem ao hit de maior sucesso do artista na década de 1990. O cantor, na época, fez a música para uma ex-namorada e prometeu que se canção fizesse sucesso, ele ia batizar a filha com o nome de Florentina.

Em tempo: Florentina é casada com o também palhaço Cleiton Ceará, seu parceiro no circo, e viaja o país fazendo shows de humor.

