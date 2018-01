A cantora revelou a fantasia que vai usar no Bloco das Poderosas que sai no dia 17 de fevereiro, no centro do Rio de Janeiro.

A artista convidou alguns amigos que serão seus ‘musos’ no bloco. Eles estarão utilizando fantasias referentes aos clipes de Anitta.

A poderosa, por sua vez, vai se vestir como uma diretora para comandar seus convidados e a multidão, que certamente a acompanhará na folia.

