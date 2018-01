Momento em que Tati Minerato empurra Renata Teruel. Imagem: Reprodução/Twitter

O clima no ensaio técnico da escola de samba Gaviões da Fiel, em São Paulo, que aconteceu no sambódromo do Anhembi nesta quinta-feira (26), era pra ser de festa. No entanto, duas das musas de Carnaval da escola acabaram se estranhando e trocando tapas.



As modelos Tati Minerato e Renata Teruel estavam dançavam normalmente na pista, com suas fantasias. A confusão parece começar quando Tati, que estava fantasiada com uma asa de borboleta, esbarra na colega atingindo Renata com a roupa, a princípio sem intenção.

Renata Teruel então estica o braço, e logo em seguida Tati a empurra pelas costas. As duas precisaram ser separadas pelos demais que estavam no local.

Na manhã desta sexta-feira (26), Tati Minerato publicou em seu Instagram um texto que parece ser uma indireta. "O que provoca inveja não é o dinheiro, casa, o carro que você tem... Até mesmo porque, às vezes, o invejoso tem tudo isso e mais ainda que você. O que provoca inveja é o seu brilho, que ele não consegue apagar", postou a modelo. Confira o vídeo da confusão e a publicação abaixo.

Renata Teruel se posicionou a respeito do conflito através de sua assessoria, divulgando um comunicado ao UOL. "Não houve uma briga, mas uma provocação por parte da rainha de bateria. Essa afronta [por parte de Tati Minerato] é antiga e eu nunca soube o motivo", declarou a apresentadora e modelo. "Ela considera lamentável e quer entender melhor essa provocação. Em respeito à comunidade, ela não irá comentar detalhes sobre o assunto", completou a assessoria.