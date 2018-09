Rock In Rio anuncia datas da edição em 2019; confira

Rock In Rio Imagem: Divulgação / Site Oficial

Nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019 fãs da música poderão acompanhar mais uma edição de um dos maiores festivais do mundo: O Rock in Rio.

O anúncio aconteceu nesta terça-feira (25), na página oficial do evento. A venda dos Card’s estará disponível a partir do dia 12 de novembro.

“A edição promete ser a mais incrível de todos os tempos”, diz a publicação. Com 19 edições, o Rock in Rio já conta com mais de 9,5 milhões na platéia.

