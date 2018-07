O cantor Nego do Borel lançou o clipe da música “Me Solta”, em que aparece vestido de mulher dando um beijo em um homem.

O dançarino é o Jonathan Dobal, assistente de palco do programa ‘Ferdinando Show’, do Multishow. O vídeo produzido por KondZilla teve mais de dois milhões de visualizações no YouTube.

“Eu e o Nego conversamos na hora e, lá, brincando, quisemos deixar fluir. Foi tudo técnico”, brincou o modelo, em entrevista a Pure People.