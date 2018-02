O fim de semana chegou e não faltam opções para quem quer se divertir em João Pessoa, pós feriado de Carnaval. Neste sábado (17) várias festas vão movimentar a capital, e o Portal T5 preparou uma listinha pra você ficar ligado no que vai rolar.

A Loft 142, em Manaíra, reúne vários cantores para mais uma "ressaca de Carnaval", a partir das 22h. Quem comanda a festa é Pedro Chefe, João Lima, Bob Léo e Romário Paredão. Os ingressos podem ser adquiridos no aplicativo da Loft 142 ou na hora, custando entre R$ 30 e R$ 40.

Outro evento de ressaca de Carnaval acontece na Pink Elephant, no Altiplano, a partir das 22h. Ranniery Gomes e Ramon Schneider são as atrações da noite, e os ingressos podem ser comprados pelo aplicativo da Pink Elephant ou na MDH Multimarcas de Tambaú.

No Atol Music Bar, em Tambaú, a noite começa com um pocket show acústico dos cantores Duda e Geffe a partir das 22h30. Em seguida, quem comanda é o rockeiro Guga Queiroga e sua banda, que vão receber ainda Johhny Rockoff nos vocais. O ingresso custa R$ 25.

No After Pub, entre Jardim Oceania e Bessa, a cantora Robertinha Miranda e a banda Slay promovem um tributo a Alanis Morissette e a The Cranberries. O show começa a partir das 22h, e os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 30.