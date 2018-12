Internautas dividem opinião sobre novo Popeye 'politicamente correto'

Uma nova versão do desenho animado, originalmente lançado em 1929, vem dividindo opiniões na timeline das redes sociais.

O novo Popeye é mais jovem, usa um apito no lugar do cachimbo e planta o próprio espinafre. As adaptações, no entanto, não agradaram a todos. "

Espinafre orgânico, apito no lugar do cachimbo. E no lugar da porrada com o Brutus vai ter o que? DR e textão no Facebook.", disse uma das internautas.

"Você ia achar legal ter seu filho vendo um personagem que fuma? E espinafre orgânico é uma delícia! Tudo orgânico é mais saboroso. O nosso tá ultrapassado. E engole esse choro hahahaha", defendeu outro usuário do Twitter.