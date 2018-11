Remake de 'Brinquedo Assassino' ganha pôster e data de estreia

Imagem: Divulgação/Orion Pictures

Foi divulgado nesta semana o pôster da refilmagem de Brinquedo Assassino com estreia marcada para 21 de junho de 2019.

A trama acompanhará uma mãe solteira (Aubrey Plaza) que, no aniversário de seu filho (Gabriel Bateman), dá o boneco Chucky de presente ao garoto - sem saber que o mesmo está possúido pela alma de um serial killer. Brian Tyree Henry deve interpretar o detetive que investiga os assassinatos pelo brinquedo do mal.

Lars Klevberg, de Morte Instântanea, será o diretor e Tyler Burton Smith, de Kung Fury 2, escreve o roteiro. David Katzenberg e Seth Grahame-Smith, produtores de It: A Coisa, estão envolvidos no projeto.

No original, dirigido por Tom Holland e escrito por Don Mancini, a alma de um serial killer se apodera do boneco Chucky, que aterroriza uma mãe e seu filho para tomar o corpo do garoto e, assim, evitar ser transformado em um brinquedo para sempre, como informou o Omelete.

A franquia rendeu mais seis filmes, dois curtas, um game, entre outras adaptações. A aparição mais recente do personagem nos cinemas foi em Jogador Nº 1.