Turma da Mônica se transforma em ‘Turma do Morro’, na web; veja

Mônica ganhou contornos urbanos Foto: Reprodução / Internet

Repercute nas redes sociais desde as primeiras horas desta segunda-feira (5) imagens que mostram os personagens da Turma da Mônica com um design bem inusitado. A ‘Turma do Morro’ como é denominada, representa a figura simbólica dos personagens criados por Maurício de Sousa só que com um tom mais urbano.



+ Turma da Mônica terá crossover com heróis e vilões da DC

Na remontagem, os personagens aparecem tatuados e com roupas usuais. A criação é assinada pelo artista Gabriel Jardim. Nela, Mônica, Cascão, Magali e Cebolinha ganharam destaque.

Confira: