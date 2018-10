Fox divulga making of de filme sobre a vida de Freddie Mercury

Em vídeo divulgado pela Fox mostrando o making of de “Bohemian Rhapsody”, atores e produtores falaram sobre a dedicação e a transformação do ator Rami Malek em Freddie Mercury.

Para chegar na essência do astro do Rock, Malek dispensou vários coreógrafos contratados, “Você não quer só imitar o Freddie. É preciso ser capaz de entender o porque ele faz o que ele faz”, disse o ator. Pensando nisso, a produção contratou uma “Treinadora de movimentos”, Polly Bennett, que passou horas ensinando os trejeitos de Freddie. “Passei muito tempo com Remi para trabalhar todos os trejeitos, olhares, todas as viradas de corpo e as jogadas de microfone”, disse Bennett.

Segundo a Jovem Pan, Rami também foi muito elogiado pelo produtor do longa, Graham King que foi quem chamou o ator para os testes em Los Angeles: “Ele veio e eu disse: Uau, esse é o Freddie. Eu quero dizer, ele não estava mais atuando. É algo que veio natural dele”.

Assista ao making of: