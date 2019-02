Olimpíada de Língua Portuguesa inicia inscrições

Foto: Divulgação/Governo da Paraíba

Professores das redes públicas estaduais e municipais já podem se inscrever para participar da sexta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP), competição que tem o objetivo de apoiar os professores no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita.

O concurso prevê a realização, com orientação dos professores inscritos, de oficinas de produção de texto com estudantes do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Após esta fase, a competição passa para os demais níveis, municipais, estaduais e regionais, até se chegar aos 32 estudantes vencedores na etapa nacional. Os professores também recebem prêmios.

As inscrições ficam abertas até 30 de abril. Para que professores e alunos participem da OLP, é necessário que a secretaria de educação à qual sua escola é vinculada faça a inscrição por meio do Portal Escrevendo o Futuro. O tema da edição 2019 será O lugar onde vivo, um estímulo à reflexão sobre as realidades locais.

Este ano, a OLP vai homenagear a escritora Conceição Evaristo e incluir o gênero textual documentário para alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio. As demais categorias são poema (5º ano), memórias literárias (6º e 7º anos), crônica (8º e 9º anos) e artigo de opinião (3º ano do ensino médio).

Os professores também participam do concurso por meio do relato de prática, no qual registram suas experiências com a realização das oficinas, descrevendo aprendizagens, descobertas, desafios e reflexões.

Há também novidades entre as premiações, que passam a incluir imersão pedagógica internacional para os professores e viagem cultural em território brasileiro para os estudantes. As escolas dos alunos vencedores receberão como prêmio um acervo para reforço da biblioteca.

De acordo com o Ministério da Educação, após a realização das oficinas, as escolas terão até 19 de agosto para encaminhar os textos às comissões julgadoras. Para auxiliar os professores no desenvolvimento das atividades, o programa fornece material formativo com conteúdos criados para serem incorporados ao planejamento do ano escolar, sem fugir ao cotidiano da sala de aula.

Veja também:

+ TV Tambaú distribui camisas para bloco infantil

+ Justiça Federal determina alteração em edital de concurso público da UFPB