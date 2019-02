Prazo de inscrição para o Fies termina nesta quinta-feira (14)

O Fies oferece vagas para os estudantes em instituições de ensino privadas no país Foto: Divulgação

O prazo para inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) encerra nesta quinta-feira (14). Os estudantes devem acessar o site do Fies para tentar uma vaga no programa, que financia cursos superiores em instituições privadas.

Ao todo, serão ofertadas 100 mil vagas na modalidade juro zero e 450 mil na modalidade P-Fies para os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, e obtiveram nota média nas provas igual ou superior a 450. Além disso, não podem ter zerado a redação.

Na hora da inscrição, é possível escolher até três opções de curso entre aqueles com vagas disponíveis dentro do grupo de preferência, que também é escolhido pelo estudante de acordo com o perfil e interesse.

O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 25 de fevereiro.

Veja também:

+ Soldado da PM morre e homem fica ferido em troca de tiros com policiais civis em João Pessoa

+ PF prende homem em flagrante durante operação contra pornografia infantil na PB

+ Polícia cumpre mandados em 2ª fase de operação contra homicídios no Litoral Sul da PB