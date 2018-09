Prefeitura na Paraíba abre inscrições de concurso público com salários de até R$ 11 mil

Iniciam nesta sexta-feira (28), as inscrições para o concurso público da prefeitura de São José de Espinharas, no Sertão paraibano. De acordo com os editais, são ofertadas 41 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.



Para o concurso público são ofertadas 22 vagas e remuneração de até R$ 11.708,77. Os cargos com mais vagas disponíveis são os de auxiliar de serviços gerais, médico e operador de máquinas pesadas, com duas oportunidades cada, como informou o edital.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem pagar a taxa de R$ 40 para cargos de nível fundamental, R$ 60 para cargos de níveis médio e técnico e R$ para cargos de nível superior. As inscrições devem ser feitas até 28 de outubro e as provas estão previstas para ocorrer no dia 9 de dezembro.



Já o edital de seleção simplificada abre 19 vagas para níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam desde o salário mínimo até R$ 1.200. As taxas de inscrição custam R$ 60 para cargos de níveis médio e técnico e R$ 80 para nível superior. As inscrições devem ser realizadas até 14 de outubro e as provas estão previstas para acontecer no dia 18 de novembro.

