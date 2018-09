Prefeitura paraibana inicia inscrições para concurso com salários de até R$ 7 mil

Imagem/ Reprodução

Começam neste segunda-feira (24), as inscrições para o concurso público da cidade de Santa Cruz, no Sertão paraibano.

De acordo com o edital, são ofertadas 36 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Ainda segundo a publicação, a remuneração dos cargos varia de R$ 954 a R$ 7 mil mais produtividade. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de outubro pelo site da organizadora e as provas devem ser realizadas no dia 18 de novembro deste ano, como informou o edital.

