Inscrições para concurso do Iphan com salários de até R$ 5 mil são prorrogadas

Foram prorrogadas até o dia 16 de julho as inscrições para concurso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com 411 vagas para cargos de nível médio e superior em todo país, com remunerações que variam entre R$ 3.419,97 e R$ 5.035,29.

Na Paraíba, de acordo com o edital são ofertadas cinco vagas na sede do Iphan, em João Pessoa e para o escritório técnico do órgão na cidade de Areia. Para o cargo de técnico I, a exigência é de nível superior nas áreas de ciências sociais ou antropologia, arquivologia e arqueologia. Os salários são de R$ 5.035,29.

Já para o cargo de auxiliar institucional, é exigido nível médio, para a área de técnico em edificações. O salário é de R$ 3.419,97.

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de julho pelo site da organizadora. A previsão para realização das provas é para o dia 26 de agosto, em João Pessoa.