Exército Brasileiro lança edital para engenheiro militar; salário chega a R$ 9,7 mil

O Exército Brasileiro abriu edital para a formação e graduação de engenheiros militares entre os oficias da reserva. Ao todo são 19 vagas para ampla concorrência e cinco para cotas raciais.

O exame será divido em duas etapas, onde serão avaliadas aptidões físicas e intelectuais e as condições de saúde do candidato. O salário poderá chegar a R$ 9,7 mil, com carga horária de 40 horas semanais.

Para se inscrever é preciso pagar uma taxa de R$ 100 reais. Candidatos com conclusão do ensino médio prevista para até dezembro de 2018 podem pedir isenção do valor.

As inscrições devem ser feitas entre 10 de julho e 15 de agosto na página do Instituto Militar de Engenharia.